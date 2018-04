Ford Fiesta aan de doping

Door: BV

De Ford Fiësta heeft dan wel één van de meest capabele chassis uit z'n segment, een echt gespierde variant bleef Ford ons schuldig. Tot nu, want op het Salon van Frankfurt debuteert de Fiesta ST. Voorlopig nog als concept, maar ga er gerust van uit dat de 180pk sterke opgepepte Fiesta er komt.

Vijfendertig jaar geschiedenis ging deze Concept vooraf. We noemen modellen zoals de XR2, XR2i, Fiesta RS1800, RS Turbo en de vorige generatie Fiesta ST. Stuk voor stuk hete hatchbacks. Exact wat de nieuwe ook moet worden.

Gebaseerd op reguliere Fiesta, maar geïnspireerd door de Fiesta WRC. Dat is in een notendop de styling van de ST Concept. De driedeurs oogt agressief en gretig, wat mede te danken is aan de forse grille en priemende koplampunits. Ook de achterzijde maakt dankzij de diffuser met dubbele uitlaat direct de sportieve inborst van de ST Concept duidelijk. De 17 duims lichtmetalen wielen en de nieuwe lakkleur ‘Molten Orange', die de Ford SVT F-150 Raptor siert, zetten dat nog eens in de verf.



Dat het aangedikte exterieur geen loze belofte is bewijst de krachtige 1.6 liter EcoBoost in de motorsteunen. Geen atmosferisch krachtbron meer zoals de vorige ST of de oudgediende Clio RS, maar een compacte, geblazen viercilinder. Goed voor het verbruik, want Ford richt zich op een CO2-uitstoot van minder dan 140gr/km. 180pk en 240Nm, dat is voldoende om in minder dan 7 seconden naar de drie digits te sprinten en de topsnelheid bedraagt 220km/u.