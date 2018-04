Rimac heeft 1.088 elektrische pks

Door: BV

Het piepjonge Kroatische merk Rimac had het al aangekondigd - het werkt aan een elektrische auto met 1.088pk. Dat soort aankondigingen komt echter met de regelmaat van de klok en er wordt vervolgens zelden of nooit nog iets van vernomen. Niet bij Rimac - dat huurde een stand op het Autosalon van Frankfurt en stelt er alvast een prototype van de elektrische sportauto voor.

De Concept_One gedoopte creatie heeft bij elk wiel een elektromotor zitten. Samen zijn ze goed voor liefst 1.088pk. Het gewicht blijft beperkt, maar omdat zowel de elektrische motoren als de batterijen behoorlijk wat kilo's vreten, is dat relatief. Uiteindelijk wijst de weeschaal 1.650kg aan, en daarvoor heeft het bedrijf zelfs z'n toevlucht moeten nemen tot een koetswerk in carbon.

Vanaf 2013 wil het bedrijf in het totaal 88 auto's maken. Die zullen allemaal een topsnelheid van 305km/u kunnen halen en zichzelf naar 100km/u kunnen catapulteren in 2,8 seconden. Rimac zelf hoopt zich ermee vooral in de kijker te werken en meer klanten te vinden voor de elektrische systemen die het bedrijf bouwt voor de automobielsector. Noem het een (opvallende) promotiestunt.