VW investeert recordbedrag in jacht op leidersplaats

Door: BV

Als het van Volkswagen afhangt is het in 2015 de grootste autoconstructeur ter wereld. Als groep uiteraard dus met inbegrip van de merken Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini en Bugatti. Het bedrijf heeft momenteel reeds de Europese leiderspositie in handen, maar moet op wereldschaal nog Toyota en General Motors voor zich dulden.

Om zich verder op te werken investeert VW de komende vijf jaar € 14 miljard euro in nieuwe producten en fabrieken op Chinese bodem. Daarvoor wordt gewerkt met twee lokale joint-ventures; Shanghai -VW en FAW-VW.

Tegen 2016 gooit VW er in de rest van de wereld ook nog eens € 62,4 miljard tegenaan. Het overgrote deel daarvan (€ 49,8 miljard) wordt geïnvesteerd in vastgoed, productiefaciliteiten en machines. En bijna 60% daarvan wordt in Duitsland uitgegeven.