Auto55 bedwingt de Targa Florio - Deel 2

Door: TB

Elk legendarisch autocircuit heeft zijn eigen held. Iemand die doorheen de geschiedenis met die omloop verbonden is geraakt, omdat die zich het traject zodanig eigen heeft gemaakt dat hij haast onklopbaar was. Of omdat hij uit de streek afkomstig was, en dankzij het nabijgelegen circuit een indrukwekkend internationaal palmares heeft kunnen uitgebouwen. In deel 1 van deze reeks maakten we al kennis met één van de eerste uithoudingscircuits ter wereld, de Targa Florio in Sicilië. Voor deze Targa Florio is die held zonder twijfel Nino Vaccarela: Siciliaan, schoolmeester ... maar vooral snel "as hell". Toen Nino een jaar of zeven was, was hij niet meer dan één van de duizenden tifosi die de coureurs van weleer aanmoedigden vanaf de zijkant van de smalle bergwegjes, die voor en na het evenement gewoon door het normale verkeer werden gebruikt. Voor zover Sicilianen tot normaal verkeer in staat zijn, uiteraard. Na de dood van Nino's vader, een schooldirecteur, nam de jongeman niet alleen de school over, maar maakte hij ook meteen werk van een jongensdroom: een raceauto besturen.

Met de Fiat 103 die hij erfde van zijn vader nam hij deel aan lokale wedstrijden, met succes. Vanaf dan was de carriere van Vaccarela gelanceerd. Nino richtte zich vooral op uithoudingswedstrijden zoals de Targa Florio, die toendertijd vooral op lange stratencircuits werden verreden. Eerst alleen in Sicilië, maar nadat journalisten van continentaal Italië vroegen of hij misschien uit schrik voor de overzeese piloten niet deelnam aan de wedstrijden aldaar, ging Nino ook in de rest van Europa en zelfs over de oceaan eens tonen uit welk hout hij gesneden was. Goed hout, zo bleek, want "de Professor" stuurde zijn doorgaans Italiaanse rasbolides over het edele asfalt van Le Mans, Spa-Francorchamps, Sebring en Daytona. Ook enkele uitstappen in de F1, vooral dan tijdens de grote prijzen van Italië, hebben bijgedragen aan het vullen van man's trofeëenkast. Nino bleef doorheen zijn carrière vooral de prototype-racerij trouw, en was het meest succesvol aan het stuur van zijn favoriete wagens: Ferrari's. Wanneer we hem vroegen welke van de wagens die hij ooit heeft bestuurd, zijn absolute voorkeur wegdroeg, moest Nino niet lang nadenken: de Ferrari 512S was zijn favoriete scheurijzer. Volgende keer gaan we dieper in op de geschiedenis van het circuit en de grillen van de omloop zelf.