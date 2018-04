VW Cross Coupé live op het Salon van Tokio

Door: BV

Het lijkt er niet op dat de Range Rover Evoque het rijk lang voor zich alleen zal hebben in het segment van de compacte SUV-Coupé's. In Tokio staat op dit ogenblik immers de Cross Coupé te blinken. Die is 4,35m lang en valt daarmee in het kleine gaatje tussen de Golf en de Tiguan, terwijl het onderstel gebaseerd is op een nieuw modulair platform dat er in de toekomst onder nagenoeg elk middenklasse-product van Seat, Audi, Skoda en VW te vinden zal zijn.

Er is plaats voor vier inzittenden in individuele kuipjes plus 379 liter. Die worden voortgestuwd door een 148pk sterke TSI benzinemotor, een 54pk sterke elektromotor bij de voorwielen én een 114pk krachtige elektromotor die de achterwielen aandrijft. Door de laatste heeft de Cross Coupé ook vierwielaandrijving, maar erg lang kan hij dat niet volhouden. Geheel elektrisch kan maximaal 40km afgelegd worden. Op benzine kan je dan nog eens 814km afleggen, en omdat het gecombineerde verbruik nog steeds gebaseerd wordt op de eerste 100km die afgelegd worden, komt dat op een gemiddelde van 2,7l/100km en een CO2-uitstoot van 62gr/km.