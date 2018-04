Toyota NS4 omdat design ertoe doet

Door: BV

s="internalLink" title="Toyota nieuws" href="http://www.auto55.be/merk/Toyota">Toyota heeft op het Autosalon van Detroit de NS4 in het voetlicht gereden. Dat is een plug-in hybride. Eentje van de volgende generatie nog wel, waarvan je kan veronderstellen dat die in hybridemodus nog zuiniger is en je in elektrische modus nog verder raakt. Bevestiging geeft Toyota niet. Het rept immers met geen woord over de technische kant. In elk geval zorgt een groot aanraakscherm in de middenconsole ervoor dat je alles met gemak kan bedienen. Als je de gemotoriseerde vlinderdeuren opent, kan je er niet naast kijken.

Waar het bij de NS4 vooral om draait, is het design. Dat wordt door Toyota geserveerd als de voorbode voor een nieuwe stijlrichting. Een nog schuiner opgestelde voor- en achterruit, een trapeziumvormige grille en licht geaccentueerde wielkasten horen daarbij.