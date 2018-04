Zwartkijker: Opel Corsa Black Edition

Door: BV

Opel introduceert een speciale uitgave van de Corsa. Die heet voluit Black Edition Kaleidoscope, is leverbaar in twee specifieke koetswerkkleuren en bestaat zowel met drie als vijf deuren.

Deze buitenzijde is nog opgeleukt met een glanzend zwart dak, zwarte spiegelbehuizingen en een zwarte grillebeugel, die nu voor de eerste keer verkrijgbaar is. In het interieur kregen de zetels van de Corsa een jeugdige en dynamische touch met een patroon dat naar een caleidoscoop verwijst, wat meteen de naam verklaart. De ringen rond de ventilatieopeningen zijn in een opvallende kleur en de bijbehorende inzetstukken in de deuren worden in Curry of Matt Chrome uitgevoerd. Middenconsole is dan weer in het zwart en de deurpanelen zijn met spijkerstof bekleed.

De prijzen voor de Corsa Black Edition Kaleidoscope beginnen bij € 14.475. Daarvoor krijg je een 1.2 benzine met 85pk. Hogerop de ladder staat een 1.4 met 100pk. Dieselen kan met een 1.3 die 75pk opwekt en een 1.7 die 130 paarden aan de teugels houdt.