Nieuwe Honda NSX ook als roadster

Door: BV

In 2015 is het zo ver: dan introduceert Honda eindelijk een opvolger voor de NSX. Een voorbode voor het model was begin dit jaar al te zien op het Autosalon van Detroit en datzelfde exemplaar is nu natuurlijk ook nog eens op het Autosalon van Genève te bewonderen. In een lichtgewicht onderstel maakte Honda plaats voor een V6 benzinemotor die de achterwielen aandrijven en twee elektromotoren die elk een voorwiel voor hun rekening nemen. Een combinatie die Honda "Super Handling All Wheel Drive" doopte.

Dat er ook al wordt gedacht aan een dakloze versie van de bolide, is ook duidelijk. Het Europese patentbureau ontving immers deze afbeeldingen van Honda met het verzoek om het ontwerp van het model te beschermen. Daarop is duidelijk te zien dat de Japanners een roadster-aanpak opteren en dat er op de lange achterzijde niet op een koetswerklijn meer of minder wordt gekeken. We krijgen zekere nog een concept car van de open tweezitter te zien, maar waar of wanneer is nog een vraagteken.