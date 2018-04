Mercedes ontwart letterknoop

Door: BV

De gevestigde Duitse orde -en dan hebben we het natuurlijk over Audi, BMW en Mercedes- lanceert de jongste tijd nieuwe modellen alsof ze gratis bij een pak cornflakes te krijgen waren. De markt compleet afdekken heet dat. Maar de wildgroei aan SUVs, Coupé's en Cabrio's levert ook problemen op. De klant moet immers nog wegwijs geraken uit de benaming van al die versies. Vooral Mercedes zit in de knoop met z'n lettercombinaties en in Stuttgart wil men daarom de naamgeving herschikken.

Aan de C, E, en S-Klasse wordt niet geraakt. Maar de afgeleide modellen krijgen een nieuwe naam. Als Mercedes het plan doorvoert (het groen licht is nog niet gegeven) zijn alle coupé's en cabrio's binnenkort herkenbaar aan de CL-prefix. En als alles goed gaat wordt de derde letter in de naam, die van het platform waarop ze gebaseerd zijn. Dan zou de Concept Style Coupé die in Bejing wordt voorgesteld CLA heten. De Coupé van de C-Klasse wordt dan CLC, maar bij de E Coupé levert dat al meteen een probleem op. De huidige generatie is immers eveneens gebaseerd op het onderstel van de C (en heeft dus op het uiterlijk na weinig gemeen met de E berline). En de CL hoort dan CLS te worden maar die naam is al in gebruik. Daarom denkt Mercedes aan SLC. Het lijkt er dus sterk op dat Mercedes z'n eigen regels niet zal kunnen volgen.

De marketingboys van het bedrijf willen de SUVs allemaal van een G - van "gelande"- voorzien. Dan wordt de instapper die nog in de stijgers staat de GLA, zou de GLK door het leven gaan als GLC en wordt de ML wellicht de GLE. Dat is in elk geval logisch.