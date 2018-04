Nieuwe motoren voor Opel

Door: BV

Naast het uitrusten van de Astra met de dubbel geblazen dieselbeul uit de Insignia, start Opel een moderniseringsprogramma voor 3 andere motoren. Met als eerste in rij een 1.598cc grote viercilinder benzine die onder meer over een turbocompressor, start/stop-technologie en een nieuwe directe injectie zal beschikken. Opel zal ‘m bouwen in Hongarije vanaf deze herfst en debuteren doet de nieuwe krachtbron tijdens het autosalon van Moskou later deze maand - waar ook de Astra vierdeurs zich zal vertonen.

De centrale komt in verschillende vermogensversies waarbij de variant met 200pk en 300Nm trekkracht de topper wordt. Tegelijk moet het verbruik en de CO2-uitstoot er met 13% op achteruit gaan. De huidige generatie met vergelijkbaar vermogen wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Daarnaast spreekt men ook van een nieuwe reeks dieselmotoren, ook weer hoofdzakelijk met 1,6 liter longinhoud, en enkele kleine drie- en vierpitters met 1,0 tot 1,4 liter capaciteit.