Zo is er maar één: BMW Zagato Coupé

Door: TB

Komend weekend vindt het Concours d'Eleganza Villa d'Este opnieuw plaats aan het Comomeer in Italië. Een idilische locatie waar de genodigden zich traditioneel kunnen verlekkeren aan de meest bijzondere klassiekers en excentrieke concepts. BMW brengt er als sponsor van het evenement ook elk jaar ééntje mee. Vorig jaar nog stal het de show met de 328 Hommage, een modern eerbetoon aan de gelijknamige BMW uit de periode van de Grote Oorlog. Adrian van Hooydonk, toen nog hoofddesigner van het merk, was daar verantwoordelijk voor. Maar voor de nieuwe BMW Zagato Coupé sloeg hij de handen in elkaar met Zagato Milano, of meer specifiek, z'n tekenkameraad Norihiko Harada, designchef bij het befaamde designhuis.

Beide vakmannen zeggen hun passie voor uitgesproken autodesigns en wederzijds respect voor elkaars visie te kunnen uiten via de Zagato Coupé, duidelijk gebaseerd op de Z4 Roadster. Niet geheel onlogisch zijn het echter de karakteristieke pennenstrepen van de Italiaan die bij de BMW Zagato Coupé overheersen. Zoals bij iedere creatie van Zagato springt de achterzijde eruit. Geleidelijk voorkomend uit het typische dubbel bubbel-dak - dat nog stamt uit de tijd dat daar een helm in moest passen - is de achterkant gedrongen en afgeplat. In de volksmond heet dat een Kamm-staart en werd oorspronkelijk bedacht ten gunste van de aerodynamica. Sommige van de meest legendarische sportwagens bevatten het, te noemen de Ford GT40, Ferrari Dino en zeer recent, de Vencer Sarthe (al moet die eigenlijk eerst nog veel spek eten vooraleer hij met eerder genoemde kleppers in één zin mag vernoemd worden).

Saillant detail is dat Andrea Zagato's vrouw, Marella Rivolta, de aankleding en de kleurstelling van de BMW Zagato Coupé voor haar rekening nam. Ze zijn erg trots op de exterieurlak, genaamd Rosso Vivace, die niet alleen het scherpe en tegelijk vloeiende lijnenspel van de auto blootlegt maar afhankelijk van de lichtinval ook in kleurdiepte varieert. Ook niet te missen zijn de talloze kleine Z-tjes in de niertjes van de radiatorgrille. De letter verwijst uiteraard naar Zagato en ze lijken ogenschijnlijk in de grille te zweven wanneer je de Coupé recht op de neus kijkt. Zoals zoveel Zagato's is er van de BMW Zagato Coupé maar één exemplaar. Of BMW hem na het Concours d'Eleganza Villa d'Este en aandoen van andere autoshows een plek in het museum geeft dan wel doorverkoopt aan een andere eigenaar is niet bekend. Maar rijden doet hij wel, en hij is zelfs al voor de openbare weg gehomologeerd. Wat er onderhuids de concept voorstuwt, verklapt BMW dan weer nog niet. Veel foto's van de BMW Zagato Coupé geven de Beiers ons dan weer wel.