Dartz Black Snake, omdat smaak niet goed hoeft te zijn

Door: BV

De Letse automaker Dartz heeft een nieuw model voor de Chinese markt aangekondigd. Dat is de Black Snake - toepasselijk want volgens de Chinese kalender is het nu het jaar van de slang. Het model leent het onderstel van de Mercedes GL63 AMG en hoewel er in het interieur nog behoorlijk wat van herkenbaar is, werd het best te pruimen uiterlijk van de grote Mercedes SUV helemaal overboord gekeild ten behoeve van iets wat in Europa de verkoop van maagzuurtabletten drastisch de hoogte in kan jagen. De Black Snake is tegelijk de eerste Dartz die niet voorzien is van een gepantserd koetswerk.

In het land van ‘bling' is Dartz koning. De hoekige koets is rijkelijk voorzien van blinkend gouden accenten, in de grille zijn diamanten ingewerkt en er zijn nog meer edelstenen aan de binnenzijde te vinden. Daar is ook een hoop slangenleer gebruikt. Onder meer voor zetels, naast iets wat nu officieel de meest opzichtige versnellingspook (met slangenkop) ooit is. Als je die dode reptiel maar niets vind kan je het vel ook laten vervangen door dat van een krokodil, struisvogel of walvispenis. De vloermatten zijn standaard uitgevoerd in haaienvel.

Aan de aandrijflijn, met de 5,5l V8 met twee turbo's die 557pk en 760Nm opwekt, is niet geraakt. Dus misschien rijdt de Black Snake op z'n minst een beetje deftig. Het prijskaartje is helemaal in lijn met het ‘exclusieve karakter': voor minder dan € 750.000 moet je niet bij Dartz gaan aankloppen. Voor die prijs krijg je wel twee jaar lang elke maand een doos van 56gr Mottra kaviaar opgestuurd. En dat getuigt nu wel weer van goede smaak. Beeld is er zoals steeds in de fotospecial.