Detroit Electric maakt eigen Tesla Roadster

Door: BV

Detroit Electric bouwde rond de vorige eeuwwisseling al elektrische auto's en hield dat vol tot 1939. Toen was benzine overduidelijk de brandstof van de toekomst. In 2008 zag Albert Lam, een voormalig medewerker van Lotus, de kans schoon om de naam weer van onder het stof te halen. Sindsdien is er gewerkt aan deze elektrische SP:01, die natuurlijk is afgeleid van de Lotus Elise. Tesla deed dat natuurlijk al met de Roadster, maar nu die met pensioen is gestuurd, wordt de SP:01 beschikbaar. En hoewel er natuurlijk grote uiterlijke overeenkomsten zijn, hebben beide stroomgevoede bolides technisch geen uitstaans met elkaar. De SP:01 werd dit weekend voorgesteld op het salon van Shanghai.

Hij tikt af op 1.070kg, wat gezien de aanwezigheid van een lithium-ion accupakket met een capaciteit van 37kWh best slank is. Het resultaat is een actieradius van zo'n 300km.

De elektrische centrale wekt zo'n 200pk op en werkt samen met een handgeschakelde(!!) viertraps transmissie. Dat laatste is uniek en maakt in elk geval komaf met het ronduit gigantische stroomverbruik van elektrische auto's die een beetje vaart maken (omdat het verbruik in tegenstelling tot een verbrandingsmotor rechtstreeks afhankelijk is van de snelheid bij afwezigheid van een versnellingsbak). De prestaties zijn ook best potig. De top bedraagt 250km/u en een sprintje naar 100 neemt 3,7 seconden in beslag.

Goedkoop wordt deze SP:01 niet. De Amerikanen zullen er 135.000 van hun dollars voor moeten neertellen. Exclusiviteit is evenwel gegarandeerd: Detroit Electric zal slechts 999 stuks bouwen. De productie gaat vanaf augustus van start, in de nieuwe vestiging in Detroit. Naar verluidt zijn er toch al 35 bestellingen binnen. Meer beeld tref in de fotospecial.