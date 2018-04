Toyota Celica koloniseert Autoworld

Door: BV

De Celica werd door Toyota al in 1970 aan het gamma toegevoegd en bleef in de catalogus van het merk staan tot 2006. Aanvankelijk was het een achterwielaangedreven sportwagen die zich van de massa wist te onderscheiden door z'n vormgeving en rijplezier terwijl de traditionele complete uitrusting van de Japanners eveneens van de partij was.

Door de jaren heen werd het model omgeturnd en werd vier- en voorwielaandrijving de norm. In het Rallykampioenschap bleek het model eveneens succesvol. Onder meer in de handen van Spanjaard Carlos Sainz. Zijn voertuig uit 1994 krijgt in een tijdelijke tentoonstelling in Autoworld in Brussel het gezelschap van nog zeven andere Celica's. De oudste is een TA22 uit 1974. De jongste een AT200 uit 1995.

De "Toyota Celica Story" zal van 1 tot 27 mei te bezichtigen zijn in de hallen van het museum aan het Brusselse Jubelpark. Elke dag van 10 tot 17u (en een uurtje langer in het weekend). Natuurlijk blijft ook de permanente collectie present.