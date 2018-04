Opel Ampera in één klap € 7.700 goedkoper

Door: BV

Opel past de prijs van de elektrische Ampera aan. Het is geen subtiele prijsaanpassing, en al helemaal geen verhoging. De Ampera is vanaf nu in ons land verkrijgbaar vanaf € 39.900. Dat is zo maar eventjes € 7.700 minder dan voorheen, terwijl er niet aan de uitrusting werd getornd.

Wie een exemplaar uit stok neemt krijgt er nog een laadkabel, een thuis geïnstalleerde laadpaal en een abonnement ter waarde van € 250 bij publieke laadpunten bij cadeau. Je zou er haast van vergeten dat de Ampera naast 80 elektrische kilometers dankzij de benzinemotor die dienst doet als generator ook nog eens ruim 400km op de brandstof uit de tank kan afleggen. Voor alle details daarover verwijzen we u graag door naar het testverslag in ons archief.