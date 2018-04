Eindelijk echt compleet definitief: Porsche 918 Spyder

Door: BV

Het heeft even geduurd, maar nu kunnen we eindelijk spreken van de definitieve onthulling van de Porsche 918 Spyder. Na een erg langdradige marketingcampagne, waarvan de aftrap meer dan drie jaar geleden werd gegeven op het Autosalon van Genève met de onthulling van de conceptcar, is de Carrera GT nu definitief naar de geschiedenisboeken verwezen als vlaggenschip van het merk. Na studiemodellen, prototypes, een lijst details, uitgelekte brochures en zelfs stickersets, gaan we ervan uit dat wie nu nog niet van de komst van de 918 Spyder afwist op een onbewoond eiland heeft gezeten.

De specificaties van Porsche's nieuwe topper waren reeds bekend, maar we herhalen ze nog eens. De 918 Spyder is een plug-in hybride en wordt aangedreven door een 4.6 liter V8-middenmotor met een vermogen van 608pk, gekoppeld aan een twee elektromotoren. Alles samen wordt 887pk opgewekt. Voldoende voor een honderdsprint in 2,8 seconden. De tweehonderd wordt in 7,9 seconden afgeklokt en wie 300km/u wil behalen heeft daar vanuit stilstand slechts 23 seconden voor nodig. Machtige prestaties, zeker als je bedenkt dat de 918 Spyder ook nog eens in staat is om een verbruik van 3,3l/100 km op de boordcomputer te laten noteren en dan slechs 79gr/km uitstoot.

Indrukwekkende cijfers, maar ze hebben wel hun prijs. Voor minder dan € 765.500 moet je er niet aan beginnen. En dan is er nog het Weissach Package, dat behoorlijk wat aluminium vervangt door nog lichter magnesium. De gewichtsbesparing van 34kg kost je meer dan € 50.000, maar je krijgt er wel een originele striping bovenop.

Wie nu meteen besluit van de bank te overvallen kunnen we de moeite besparen. Porsche bouwt 918 stuks en er staan al meer dan 2.000 klanten aan te schuiven. Als je handtekening nog niet gezet is, kan je er alleen maar naar kijken. Bewegend beeld is er ook, in onze video-rubriek.