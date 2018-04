Mercedes Concept S Class Coupé steelt de show

Door: BV

Mercedes heeft genoeg van de CL. Na ruim 17 jaar neemt het volgend jaar afscheid van de benaming. Maar een Coupé op basis van de S-Klasse? Die blijft! Voortaan heet die ook gewoon S-Klasse Coupé, omdat het gamma almaar verder uitdijdt en de Duitsers het kluwen aan benamingen willen ontwarren. Op het Autosalon van Frankfurt gooit Mercedes alvast grote ogen met het studiemodel. De productieversie is er volgend jaar, maar die zal niet veel afwijken van dit showexemplaar. Een cabriolet kan je momenteel niet bestellen van de CL, maar ook daar zal de generatiewissel verandering in brengen.

Kracht, exclusiviteit en elegantie, dat is wat de gewelfde koets van de 5,05m lange, en amper 1,41m hoge vierzitter moet oproepen. Een moderne interpretatie van een concept dat geen afdoet doet aan het klassieke recept van de CL. De zijruiten hebben nog steeds geen raamomlijsting, de B-stijl wordt ook hier achterwege gelaten. En net als de vierdeurs S-Klasse die zo onbaatzuchting z'n onderdelen opgeeft, wordt ook hier uitsluitend gebruik gemaakt van LEDs. Zowel de binnen, als de buitenverlichting doet er beroep op. Wie zich vaag de neus, met het erg dominante en laag geplaatste radiatorrooster, herinnert, denkt wellicht aan de compacte CLA.

Het interieur verwijst sterk naar de limousine. Ook hier wordt de boordplank gedomineerd door twee 12,3" grote displays, al is het geheel een stuk vlakker gehouden om de sportiviteit meer in de verf te zetten. Het showexemplaar pakt ook uit met een compact stuur met afgeplatte ondergrond, een specifieke lay-out voor de digitale tellerpartij en specifieke, ronde verluchtingsroosters. Wit domineert, maar het kleurenpalet wordt uiteraard erg uitgebreid. En als je maar diep genoeg in de buidel tast, zal je het model helemaal naar je hand kunnen zetten. Dat is inmiddels een must in dit marktdeel.

Natuurlijk heeft de S Coupé achterwielaandrijving en een gestuurde luchtophanging, maar over technische details wijdt Mercedes niet uit in Frankfurt. Ook niet over de krachtbron. Nochtans zijn V8-motoren en zelfs een V12 absolute zekerheid. Wat nog een vraagteken blijft, is hoe ver Mercedes ook hier wil ‘downsizen'. Zescilinders? Wellicht. Viercilinders?

