Compleet raceteam uit 1962 te koop

Door: BV

De Ecurie Ecosse is een Schots raceteam dat vooral actief was in de sportwagenwedstrijden van z'n tijd. Het team, dat steevast aantradt in een blauw-witte-uitmonstering die geïnspireerd was op de Schotse vlag, won met een Jaguar D-Type onder meer Le Mans in 1956 en 1957. En nu is het rollend materieel van het team te koop. Alles, in één klap.

De collectie omvat onder meer de Jaguar XK120 uit 1952, een C-Type uit 53 en de hierboven reeds aangehaalde D-Type met bouwjaar 1956. Er is ook een Cooper T49 uit 1960, een Austin-Healey uit ‘61 en een Tojeiro-Buick uit 62'. En last, maar zeker niet least is de gerestaureerde Commer vrachtwagen uit 1959 die plaats biedt voor drie voertuigen en een hoop materiaal. De complete zwik gaat op 1 december onder de hamer bij Bonhams in Londen. Wie nog ergens enkele ongebruikte miljoenen heeft rondslingeren kan meebieden. Beeld is er natuurlijk in de fotospecial.