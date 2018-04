Subaru Tribeca op de schopstoel

Door: BV

Nieuws dat voor ons land weinig verandert, want de grote SUV van Subaru staat bij ons al niet meer in de verkoopslijsten. In 2005 gelanceerd als B9 Tribeca en genoemd naar een hippe regio in New York, en amper 2 jaar later kwam bij een brave facelift het voorvoegsel te vervallen. Inmidels is de zevenzitter bij ons al enkele jaren niet meer verkrijgbaar. Te weinig interesse en te dorstig voor ons CO2-geobsedeerd continent. En nu gaat het model er ook in de VS uit. Eind januari is het ermee gedaan, na zo'n 80.000 verkochte exemplaren. Maar een opvolger komt er wel.