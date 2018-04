Mercedes SLS AMG GT neemt 350 keer afscheid

Door: AUTO55

De SLS gaat op pensioen en Mercedes perst er nog de laatste beetjes uit met deze Final Edition van de AMG GT. Die wordt op de salons van Tokio en LA verwacht, samen met de S 65 AMG. Op motorisch vlak verandert er niets, maar de finale versie krijgt wel een motorkap, splitter en spiegelkappen in carbon meegeleverd, alsook een gewijzigde voorbumper en achtervleugel. Ook zijn z'n achterlichten donkerder dan gewoonlijker en krijgt hij andere wielen gemonteerd. De oplage beperkt zich zoals je uit de titel kan afleiden tot 350 stuks.

Over zijn opvolger wordt nu al gezegd dat die kleiner zal zijn, SLC gaat heten en dat een 4.0 V8 voor de aandrijving zal zorgen. Die centrale zou dan ook de volgdende C 63 AMG in beweging mogen zetten.

Plaatjes van de SLS AMG GT Final Edition tref je hier.