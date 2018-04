Nu (bijna) echt: Mercedes AMG Vision GT

Door: AUTO55

Rijden doet deze droom op wielen niet, maar hij staat er wel echt. Als een schaalmodel op ware grootte, ingebeeld met gullwingdeuren, een 585pk opwekkende V8 op de vooras en een totaalgewicht van 'amper' 1.384kg. Mercedes presenteert de AMG Vision GT ter gelegenheid van de opening van een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Sunnyville, Californië, en laat hem uiteraard opdraven in de racegame Gran Turismo 6, dat binnenkort in de winkelrekken te vinden is. Foto's van de binnenzijde hield het merk voor zichzelf, maar we weten wel de zitjes geïntegreerd zijn in de beschermende cel en dat het stuurwiel zowat alle functies bevat die je je kan inbeelden. Net als in de Formule 1 dus. Klik hier voor meer exterieurfoto's.