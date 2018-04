Porsche 918 Spyder Weissach: 0-100 in 2,6 seconden

Door: AUTO55

Eerder berichtten we dat Porsche's nieuwe supersporter - de 918 Spyder - met z'n gecombineerde vermogen van 887pk in 2,8 seconden naar honderd spurt, na 7,9 seconden 200km/u bereikt en vanuit stilstand 23 tellen nodig heeft om 300km/u aan te tikken. Uitgerust met het optionele Weissach-pakket (€ 50.000) is de honderdsprint echter nog twee tienden sneller afgerond, en snelt de 918 in amper 7,2 en net geen 20 tellen naar respectievelijk 200 en 300km/u. Op de Nordschleife heeft Porsche alvast een winnaar te pakken; De 918 Spyder reed er een recordronde met slechts 6 minuten and 57 seconden op de klok.