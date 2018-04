Bijna: Honda Civic Type-R Turbo

Door: AUTO55

Een goed bewaard geheim is het nooit geweest. De volgende Civic Type-R, die voorzien is voor 2015, krijgt een turbo opgeschroefd. En er zijn al foto's van het prototype beschikbaar die slechts weinig aan de verbeelding overlaten. Onder de kap rust aldus een geblazen tweeliter benzinemotor met VTEC-technologie (variabele kleppentiming en lifthoogteregeling) die volgens de verwachtingen 280pk zal ontwikkelen. Daarnaast krijgt de hete Civic ook een breder spoor, 19-duimers, Brembo-remmen en een aangepaste ophanging. De koetswerkaanpassingen zijn volgens de Japanners uiterst functioneel; de vier uitlaatpijpen beloven een serieuze grom.

Honda-CEO Takanobu Ito ziet het alvast helemaal zitten. Zijn doel is om de Civic Type-R bovenaan de lijsten van snelste voorwielaangedreven productie-hatchback op de Nürburgring te krijgen. Voorlopig staat die titel op naam van de 265pk sterke Renault Mégane Trophy, met een rondetijd van 8 minuten, 7 seconden en 97 honderdsten. Honda's eigen record werd indertijd overigens neergezet door de NSX, met 7 minuten, 56 seconden en 73 hondersten op de klok. Meer beeld van de 'gecamoufleerde' Civic Type-R 2015 is er in de fotospecial.