Ford Edge komt naar Europa

Ziehier de Fod Edge Concept, een voorbode van de volgende generatie Edge die in tegenstelling tot zijn voorganger ook bij ons en in Azië in de verkoopstabellen zal opduiken. En om te bewijzen dat men met de tijd mee is, installeerden de Amerikanen allerlei hedendaagse toepassingen als een rijstrookassistent, een adaptieve sneheidsregelaar en een verklikker die je waarschuwt wanneer er iemand de 'blinde vlek' bezet.

Daarnaast is de conceptuele Edge ook uitgerust met een volautomatisch parkeersysteem, waarbij de bestuurder zelfs niet in de auto aanwezig hoeft te zijn, en met een obstakel-ontwijksysteem dat niet alleen waarschuwt voor langzaam bewegende en stilstaande objecten, maar ze uiteraard ook kan ontwijken. Wanneer de Edge het productiestadium zal bereiken is vooralsnog een mysterie, al durven we gokken op eind 2014, begin 2015. De Ford Edge Concept kan je momenteel bewonderen op het autosalon van LA. Of in de fotospecial natuurlijk.