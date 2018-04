Yamaha 'Gordon Murray' Motiv

Door: AUTO55

Gordon Murray staat niet alleen bekend als de geestelijke vader van de tot de verbeelding sprekende McLaren F1, en vanwege z'n werk in de Formule 1, maar ook als de ontwerper van micro-stadsauto's T.25 en T.27. Daarvan wilde de man de productie echter niet zelf in handen nemen. Wel geïnteresseerd in het concept is Yamaha, die zo'n wagentje onder de noemer Motiv wil lanceren. Gesprekken daarover zijn al aan de gang sinds 2008.

Yamaha bevestigt nog niet officieel, maar men gaat er van uit dat de Motiv er wel degelijk echt komt. Maar niet geheel volgens de smaak van Murray, die toch een ander design had voorgeschoteld. Anders, maar lang niet beter. Het bakje is 2,69m lang en dus iets korter dan een Smart Fortwo. Ook is hij 6 centimeter lager, terwijl er toch plaats is voor drie personen plus een beetje bagage. Deze capaciteit werd mogelijk gemaakt door het interieur op een zeer efficiënte wijze in te delen en door onder andere ultradunne stoelen te installeren. Ook daarvan heeft Yamaha de patenten van Murray gekocht.

Dankzij de door Murray zelf revolutionair bestempelde iStream-architectuur weegt de Motiv slechts 730kg, of 100 minder dan de oer-Smart. Bovendien zou het wagentje ondanks z'n compacte formaat erg veilig zijn door het gebruik van geavanceerde plasticsoorten, en liggen de kosten bij schade in principe relatief laag aangezien onderdelen makkelijker en sneller dan anders kunnen worden vervangen.

De Yamaha Motiv zal verkrijgbaar zijn met twee aandrijflijnen. De ene gekoppeld aan een 75pk opwekkende éénliter driecilinder, de andere aan een elektrische krachtbron dewelke 33pk produceert. De Japanners hopen de productie in 2016 te kunnen starten. Eerst met het oog op Europa dan nog. Bekijk de Yamaha Motiv in de bijhorende fotospecial.