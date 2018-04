Officieel: Volvo S60 en V60 Polestar

Door: AUTO55

Door eerder de C30 en S60 Polestar Concept in de openbaarheid te brengen hebben de Zweden laten zien dat ze meer kunnen dan enkel veilige auto's bouwen. Al hebben ze die klus in het verleden natuurlijk ook al eens geklaard, zoals met de 850 R en V70 R. Van de definitieve poolsterversies van de S60 en V60 heeft Volvo vandaag het doek gelicht, en wat meer is, ze gaan in productie. Al zal men de Belgische markt wellicht overslaan.

De door een twin-scroll turbocharger van Borg Warner aangeblazen T6-motor is nog steeds goed voor een aardige 350pk bij 3.750tr/min, terwijl de maximale trekkracht van 500Nm tussen 2.800 en 4.750 toeren aanspreekbaar is. Het stelt de veelal in Rebel Blue gespoten Scandinaviërs in staat naar 100km/u te spurten in 4,9 seconden, en naar 200 in net geen 18 tellen. De tussenacceleratie van 80 naar 120km/u neemt ook slechts 4,7 seconden in beslag. Wie hoopt sneller te zijn dan de meeste Duitsers-met-pit is eraan voor de moeite, want ook hier grijpt de begrenzer in met 250km/u op de teller.

Onderhuids vinden we schokdempers van Öhlins, een extra snel schakelende automaat met schakelpeddels, launch control en de zogenoemde Curve Hold-functie voor stabiel bochtenwerk, waardoor de S60 en V60 Polestar niet zouden mogen misstaan op de racebaan. De Polestar Haldex kalibratie zorgt voor meer trekkracht op de achteras, terwijl ondertussen een speciaal getuned stabiliteitssysteem de regie op de achtergrond voor z'n rekening neemt. Beide Volvo's zijn overigens met 20-duims lichtmetaal geschoeid, met errond extra breed rubber en erachter grote Brembo-remschijven.

