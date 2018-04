M Performance-opsmuk voor BMW 2-Reeks

Door: BV

Noem het gerust traditie: de M Performance-onderdelen die BMW aanbiedt voor de liefhebber van een sportieve outfit en aangescherpte prestaties die zichzelf liever de kost van een echte M - als die al verkrijgbaar is - bespaart. De nieuwe BMW 2-Reeks, eigenlijk de opvolger van de 1 Coupé, is al voorgesteld en hier is de catalogus van subdevisie M.

Door vooral met de motorsoftware te rommelen, kan BMW wat extra paardjes en trekkracht uit de 220d dieselcentrale puren. De tweeliter levert dan 200pk en 420Nm en dat is 16pk en 40Nm meer dan voorheen. De M235i blijft even krachtig, maar je kan er wel een mechanisch limited-slip-differentieel (zo veel beter dan de elektronische systemen waar de constructeurs tegenwoordig zo wild van zijn) voor bestellen. Een extraatje dat gegarandeerd het karakter van je 235i helemaal transformeert.

Wie niet zo'n boodschap heeft aan onderhuidse aanpassingen, maar zich vooral in de sportieve stijl wil wentelen, kan het interieur alvast helemaal naar smaak aankleden. Met onder meer een ander stuurwiel, Alcantara, aluminiumk pedalen en een hoop sierlijsten in carbon. Aan de buitenzijde merken we onder meer remzadels in rood, geel of oranje, 19-duimers, spoilers, schorten en namaakdiffusers en uitlaatsierstukjes in zilver of - alweer - koolstofvezel. We hebben alles samengegooid in de fotospecial. Het is verkrijgbaar vanaf de lancering van het model in maart 2014.