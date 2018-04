Handel met Iran weer mogelijk: goed nieuws voor Peugeot, Renault...

Door: BV

De keuze van Iranese volk voor de gematigde Hassan Rouhani als president, na de radicale Mahmoud Ahmadinejad, is goed nieuws voor de autosector. Het land bevroor al enkele belangrijke onderdelen van z'n nucleaire programma en wordt daarvoor beloond met een versoepeling van het handelsembargo. Vanaf 1 januari is onder meer de handel in auto-onderdelen weer toegestaan, voor ten minste zes maanden. Dat is vooral goed nieuws voor Peugeot en Renault, die zich beiden reppen om hun logistieke operaties te herstarten.

In 2011, het laatste jaar voor sancties van kracht werden, piekte de plaatselijke autoproductie op 1,6 miljoen exemplaren. Iran Khodro is de grootste autobouwer, die samenwerkt met onder meer Peugeot, Renault en Suzuki. SAIPA heeft de tweede stek in handen en bouwt onder meer voertuigen van Kia, Renault en Nissan onder licentie. Renault heeft daarnaast ook nog eens 5,9% marktaandeel, Peugeot verkocht in 2011 zo maar eventjes 458.000 voertuigen in Iran. Een aandeel van 29%.