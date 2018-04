Alles over de nieuwe Mercedes C-Klasse

Door: BV

Het uitzicht van een kleine 'S'

Veel tijd heeft Mercedes niet nodig om de vorige generatie van de C-Klasse de rug toe te keren. De constructeur heeft het over een upgrade van economy naar business class. En het heeft de argumenten om de uitspraak te staven. Zo wordt het model in het totaal 4,69m lang, wat betekent dat de totale lengte uitkomt op 4,69m. De wielbasis groeide tot 2,84m. Dat is een plus van 8 centimeter, en daar zullen vooral de achterste inzittenden van kunnen profiteren. Er gaat ook meer in de koffer. 480 Liter in het totaal.

Het lijnenspel speelt net als de CLA en de S-Klasse die deze modelintroductie vooraf gingen een wat frivolere, meer barokke partituur waarin vouwlijnen, luchtdoorstroomopeningen en fijn uitgewerkte lichtunits (achteraan steeds voorzien van LED-lijnen) de boventoon voeren. En het is natuurlijk niet allemaal uiterlijke schijn, ook onder de laklaag valt er nieuws te melden. Zo opteert Mercedes voor een combinatie van aluminium en staal, met het oog op een grotere rigiditeit en een lager leeggewicht. De koets alleen weegt 70kg minder en samen met een aantal andere gewichtsbesparende maatregelen ging de C-klasse tot zo'n 100kg in de min. Glad is de koets ook, om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk luchtmolecules gestoord worden als de C passeert. De zuinige dieselversie heeft een Cx van slechts 0,24.

De motoren

Zoals we eerder al konden melden, gaat deze Mercedes de verkoop in met drie motoren. Daarvan hebben we nu ook prestaties. Voor ons land is de C 220 CDI uiteraard de belangrijkste. Die heeft 170pk, 400Nm, stoot amper 103gr/CO2/km uit en kan desondanks naar de 100 sprinten in 8,1 seconden.

Benzinerijders hebben van meet af aan dubbel zo veel keuze. Een 1.6 turbo met 156pk en 250Nm zit onder de kap van de C 180 die nauwelijks een tiende trager is dan dieselaar in bovenstaande paragraaf. Een C 200 tikt al af op 184pk en 300Nm en heeft slechts 7,5 seconden voor de geijkte oefening vanuit stilstand.

Een compleet nieuwe zesbak is standaard voor alle lanceringsmotoren een een zeventrapsautomaat is er tegen een meerprijs.

Later volgen meer motoropties. Onder meer een nieuwe 1.6 turbodiesel met 115 of 136pk onderaan het dieselaanbod en een 204pk sterke 2,1 bovenaan de dieseltabel. Een zescilinder staat ook op het programma terwijl de C 63 AMG een 4-liter V8 met twee turbo's ingelepeld zal krijgen. De hybride die deze redactie gisteren voorspelde, is eveneens aangekondigd. De C 300 BlueTec Hybrid krijgt zowel een diesel als een elektromotor aan boord en zal elke 100km niet eens 4 liter brandstof vragen. Een stekkerhybride staat nog later op de planning.

Binnenin

Mercedes heeft niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenzijde getracht het gevoel op te wekken dat de C enkele treden hoger staat. Betere materialen, meer snufjes en meer sfeer, al hoort daar ook het tegen de middenconsole leunende tabletachtige scherm bij, dat bij deze redactie op niet al te veel bijval kan rekenen. Daar bestaan overigens twee versies van, met 7 of 8,4" diameter, afhankelijk van de grootte van je beurs. Voor bediening is er nu ook een touchpad, helemaal in lijn met de jongste trends. Internetten is mogelijk zolang de auto stilstaat en al rijdend kunnen de speciale Mercedes-Benz Apps als Weather, GoogleT Local Search met StreetView en Panoramio, Destination/Route Download en Facebook geraadpleegd worden.

Een head-up-display moet alle relevante informatie tegen de voorruit projecten, ook in kleur. Een veiligheidsfeature, en het is niet het enige. De nieuwe C doet weinig onder voor de S-Klasse: tal van rijassistentiesystemen en sensoren alsmede camera's die een oogje in het zeil houden en de diverse geheel op de achtergrond opererende systemen in werking zetten als er gevaar dreigt of optreedt.

Een karrenvracht beeldmateriaal is te zien in onze fotospecial.