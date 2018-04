Kia toont GT4 Stinger in Detroit

Door: BV

Vandaag opent het Autosalon van Detroit de deuren, één dag voor onze ploeg over de beursvloer van het Salon van Brussel struint. Drukke dagen, die niet alleen zullen ingevuld worden door de Amerikaanse constructeurs. Ook de Japanners en Koreanen willen wat aandacht.

Kia stelt in Detroit een studiemodel voor een sportief ogende 2+2 voor. Amerikaanse spierballen in een Koreaans jasje, al heeft deze GT4 Stinger gedoopte creatie geen achtcilinder onder de kap. De Amerikanen moeten tenslotte ook eens leren dat een tweeliter viercilinder met turbo ook behoorlijk wat vermogen kan opwekken. 315pk, om exact te zijn. En het gaat dan ook nog eens naar de achterwielen via een kort gespreide zesbak die je met de hand moet bedienen.

Designdirecteur Peter Schreyer heeft toegegeken hoe het wulpse lijnenspel tot stand kwam in de Californische designstudio van het merk. Die kwamen op de proppen met een lage, dynamische koets die rust op 20-duimers. Voor een optimale zichtbaarheid zijn de A-stijlen doorzichtig, terwijl de stevigheid behouden blijft. De cabine kent een 2+2-lay-out met kuipzetels die als een tweede vel om je lijf horen te zitten. Binnenin is het een sobere, functionele bedoening, met een minimum aan knopjes, veel aluminium en een dosis sportieve ogende details, zoals het instrumentarium, de aluminium pedalen of het afgeplatte stuurwiel.

De beelden hebben we in een fotospecial gegroepeerd.