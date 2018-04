Lange Mercedes C-klasse voor China

Door: AUTO55

Premium middenklassers met een verlengde wielbasis; Chinezen zijn er verlekkerd op. BMW weet dat en verleidt hen al langer met een met 11cm uitgerokken 3-reeks, waar de ook in Europa verkrijgbare 3 GT z'n onderstel vandaan haalt. Al zijn de Beiaards niet alleen. De nieuwe Mercedes C-klasse zal namelijk ook in een versie met extra beenruimte voor passagiers aan de Chinese man en vrouw worden gebracht, in navolging van de E-klasse in XL-uitvoering. De lange C zal uitsluitend het plaatselijke gamma sieren en zal er ook worden gebouwd. Geen spek voor onze bek, met andere woorden. Over de exacte afmetingen werd nog niet gerept.