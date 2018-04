Zenos E10 is van goede komaf

Door: BV

De Britten kunnen nog maar eens een nicheconstructeur aan hun autopatrimonium toevoegen. Dat is Zenos Cars, en deze E10 is de eerste sportwagen wie het presenteert. Heb je meteen een déjà vu? Dat kan kloppen, want dit is het geestenskind van twee ex-topmannen van Caterham. Dat er nogal wat overeenkomsten zijn met de AeroSeven, zal dan wel geen toekomst zijn.

De Zenos van Ansar Ali en Mark Edwards is een sportauto volgens het bekende sigaar-ontwerp, waarvan de Lotus 7 toch de bekendste grondlegger is. En ook dat merk staat op het CV van de oprichters. Laat ons er dus maar van uitgaan dat de heren toch een beetje weten waarover ze spreken.

Het pad dat de twee insloegen is al meermaals bewandeld. Om niet te zeggen - platgelopen. Een minimalistisch koetswerk wordt over een chassis geplaatst. In dit geval met carbon en aluminium als belangrijkste materiaaldonoren, wat een gewicht van slechts 650kg oplevert. Een grote motor heb je dus niet nodig om er vaart in te krijgen.

De E10 heeft in de neus een 200pk en 220Nm krachtige tweeliter viercilinder benzinemotor liggen. Voldoende om er een honderdsprintje in 5 tellen mee neer te zetten. Te koop voor zo'n € 35.000, wat gezien de prestaties een koopje heet te zijn.

Bij de E10 wil Zenos het niet laten. De eerste schetsen van de E11 en E12 staan ook al op papier, maar zelfs al deze telg een succes wordt, duurt het nog jaren eer die klaar zijn voor de markt.

De Zenos E10 bekijk je hier.