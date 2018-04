Liever puur: de nieuwe Porsche 911 Targa

Door: BV

Puur? Wel ja, want laten we eerlijk wezen: de jongste generaties hadden vastzittende dakbogen. De benaming Targa was daarom wat bij het haar gegrepen. De nieuweling mag de vijf extra letters echter met trots dragen, want voortaan kan je het centrale dakpaneel weer helemaal thuis laten. En ook de kenmerkende rondlopende dakbeugel (destijds van roestvrij staal, tegenwoordig van aluminium) is weer opgedoken. Het is een flashback naar 1967. Je zou bijna rouwen om de afwezigheid van de kenmerkende fuchs-velgen.

Alleen Carrera 4

Aan de binnenzijde of op technisch vlak wijkt de Targa niet af van de andere 911-modellen. Deze uitvoering is er enkel met vierwielaandrijving, zoals we inmiddels gewend zijn. Er zijn wel twee motoren. De eerste is een 3,4l zescilinder boxer met 350pk. Daarmee accelereer je naar 100km/u in 4,8 seconden en kan er tot 282 km/u blijven doorgeraasd. Hij kost je minstens € 112.409.

De tweede verdient het toevoegsel ‘S' dankzij de aanwezigheid van een 3,8l die 400pk opwekt. Die klaart de honderdspurt op in 4,4 tellen en geeft 296km/u op als topsnelheid. Daarvoor dien je minstens € 127.413 neer te tellen. Een handbak is leverbaar, net zoals de Porsche Doppelkupplung transmissie. De opgesomde sprintcijfers zijn van toepassing op de combinatie met de PDK en het chronopakket.

