Geen plannen voor BMW M3 / M4 CSL

Lichtgewichtversies van de nieuwe BMW M3 en M4 onder de noemer CSL, zoals de afgeleide van de E46 M3 die van juni tot december 2003 werd geproduceerd, staan niet op stapel. Als we de Duitse autobouwer mogen geloven hebben de ingenieurs reeds al het nodige gedaan om beide bolides zo licht mogelijk te houden, waarbij de focus lag op een gewicht lager dan anderhalve ton.

M4 GTS

Van een GTS-uitvoering van de M4 is echter wel sprake. Hoewel er officieel nog niets bevestigd werd, zou de M4 GTS in 2016 in de openbaarheid treden en uiteraard ontdaan zijn van 'overbodige' interieuronderdelen en uitgerust met een raceklaar onderstel. Maar zoals gezegd blijft het voorlopig bij geruchten wat dat model betreft.