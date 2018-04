Schumacher uit coma

Door: AUTO55

Zijn manager Sabine Kehm bevestigt: Michael Schumacher is weer bij bewustzijn. De voormalige (zevenvoudige) F1-wereldkampioen reageert op stemmen en aanrakingen en is intussen vanuit het ziekenhuis in Grenoble naar een revalidatiecentrum overgebracht. Sinds zijn ski-ongeval op 29 december in Méribel lag de Duitsers in coma. Hij raakte toen ernstig gewond aan de schedel. Schumacher is 45 jaar oud en stond al langer gekend als een uitstekend skiër.