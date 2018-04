Motor van het Jaar 2014: de kandidaten

Door: AUTO55

De 82-koppige vakjury is er nog niet uit welke autoconstructeur twaalf maanden lang met de titel Engine of the Year mag pronken, maar de kandidaten zijn wel al bekend. Er zijn overigens meerdere prijzen te kapen. In de categorie Engine of the Year natuurlijk, maar ook in de categorieën Green Engine, New Engine en Performance Engine of the Year. Elk van de semifinalisten maakt bovendien nog altijd kans om te winnen in een specifieke klasse met betrekking op de cilinderinhoud.



Green Engine: BMW’s 647 cc grote tweecilinder hybridemotor met range-extender (BMW i3) en de volledig elektrische aandrijflijn (i3), Fiat’s 875 cc grote tweecilinder met turbo CNG (Fiat Panda), de 1.0 liter grote driecilinder EcoBoost van Ford (Fiesta - de algemene winnaar van 2012 en 2013), General Motors’ 1.4 liter hybridemotor met range-extender (Ampera) en tot slot Tesla’s volledig elektrische aandrijflijn, zoals die in de Model S ligt.

New Engine: BMW's 3.0 liter zes-in-lijn turbomotor, 1.5 liter driecilinder turbo (Mini) en de volledig elektrische aandrijflijn (i3), de 2.0 liter viercilinder turbo van de Mercedes A 45 AMG, de 1.2 liter driecilinder turbo van PSA (Peugeot Citroën) en tot slot de 3.8 liter boxer-zescilinder van de 911 Carrera S.

Performance Engine: BMW’s 3.0 liter zes-in-lijn turbo, de 4.5 liter V8 van de Ferrari 458 Italia en de 6.3 liter van de F12berlinetta, de 3.8 liter V8 twinturbo van de Mclaren 650S en, tevens voor de tweede maal genomineerd, de 3.8 liter boxer van Porsche en diens Turbo-variant.

Tot 1.0 liter: BMW’s 647 cc grote tweecilinder hybridemotor met range-extender (BMW i3), de 875cc TwinAir alsook de CNG-versie van Fiat, de Ford 1.0 liter EcoBoost, de 898cc grote driecilinder TCE-turbo van Renault-Nissan en de nieuwe 1.0 liter driecilinder turbo van Volkswagen (vanaf eind 2014 in de Polo verkrijgbaar).

1.0 tot 1.4 liter: De 1.4 MultiAir Turbo van Fiat, de 1.2 liter driecilinder turbo van PSA Peugeot Citroen, VW's 1.2 TSI en 1.4 TSI (met en zonder cilinderuitschakeling) en de 1.4 TSI met turbo en compressor.

1.4 tot 1.8 liter: De 1.6 liter viercilinder turbo van BMW/PSA Peugeot Citroen (Citroën DS3 THP), BMW's 1.5 liter driecilinder turbo, de 1.75 liter viercilinder turbo van Fiat (Alfa Romeo 4C), Ford/Volvo/Mazda's 1.6 Turbo, Mazda’s 1.5 liter SkyActiv en de 1.8 liter T(F)SI van Volkswagen/Audi.

1.8 tot 2.0 liter: Audi 2.0 liter TFSI, BMW 2.0 liter dubbel geblazen viercilinderdiesel alsook de benzineversie daarvan, Mazda’s tweeliter SkyActiv-D, de 2.0 liter viercilinderturbo van Mercedes-AMG en de 2.0 liter TDI van Volkswagen.

2.0 tot 2.5 liter: Audi's 2.5 liter vijfcilinder turbo, de 2.2 liter diesel van Ford/PSA Peugeot Citroen/Jaguar Land Rover, Mazda’s 2.2 liter Skyactiv-diesel en 2.5 liter Skyactiv-benzine, de 2.1 liter CDI-diesel van Mercedes-Benz alsook de hybridevariant daarvan.

2.5 tot 3.0 liter: BMW's M 3.0 liter turbo, de benzine- en de dieselversie van BMW’s 3.0 liter twinpower zescilinder, Jaguar Land Rover 3.0 liter V6-Supercharged (F-type) en de 2.7 liter boxer van Porsche.

3.0 tot 4.0 liter: De 4.0 liter V8 van Audi/Bentley (Continental GT), Maserati's 3.8 liter V8 biturbo (Quattroporte), McLarens 3.8 liter V8 twinturbo en een drietal zescilinder boxermotoren van Porsche met 3.4 of 3.8 liter inhoud en al dan niet voorzien van turbotechnologie.

Boven de 4.0 liter: de 4.4 liter V8-twinturbo van de BMW X6 M, Ferrari’s 4.5 liter V8 en 6.3 liter V12, de 5.0 liter V8-Supercharged van de R-modellen van Jaguar, Lamborghini’s 6.5 liter V12 van de Aventador en als laatste kanshebber in deze subcategorie: de Mercedes-AMG 5.5 liter V8 BiTurbo.