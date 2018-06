Renault - Massademper (2005)

Renault bouwde hydraulisch opgehangen gewichten in de neus van z’n auto’s in. Dat compenseerde stuiterneigingen in het chassis, waardoor de racewagen vlakker bleef en stabieler was. Andere teams namen dat snel over (sommige ook achteraan). Het werd verboden als een ‘beweegbaar aerodynamisch onderdeel' hoewel het in de auto zat en er dus geen lucht over stroomde.