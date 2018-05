Dit is de decadentste Lexus-garage ter wereld

Door: ADD

Escondido, een stadje van 150.000 inwoners ten noorden van San Diego, ligt in één van de meest welvarende regio's van de Verenigde Staten en de exclusiefste autohandelaar ter wereld is er gevestigd. Auto's zijn hier slechts bijzaak. Of toch niet?

Wie maalt er nog om auto's?

De gigantische 'garage' biedt onder meer een schoonheidssalon, golflessen, kapper, een kunstgalerij en het exclusiefste restaurant in de hele omtrek aan. Judy Jones, eigenaar van Lexus Escondido heeft zeven jaar geleden $ 33.000.000 in de verbouwingen geïnvesteerd. Met uniek autotainment - zoals ze het daar graag noemen - tot gevolg.

300 medewerkers en fonteinen

Lexus Escondido – het klinkt niet spectaculair, maar het is dus allesbehalve een gewone autodealer. Met zijn royale faciliteiten, oppervlakte van een Ikea-vestiging en fonteinen (slik) creëert het een unieke belevingswereld - zelfs in de Verenigde Staten. 300 medewerkers zorgen ervoor dat elk jaar meer dan 12.000 auto's veranderden van eigenaar; bijna de helft daarvan is een tweedehandsauto.

Tijd moet zinvol besteed worden

“ Er zijn klanten die alleen voor de lunch komen en daarna met een fonkelnieuwe auto van 60.000 dollar wegrijden ”

Luxe is nu iets heel anders dan vroeger. Voor veel mensen is luxe synoniem voor tijd geworden. En die kan je in Escondido optimaal benutten. Terwijl de Lexus zijn onderhoud krijgt, oefent de man des huizes zijn golf swing, vermaakt de kroost zich in de kleurrijke kidsworld en gunt de vrouw zichzelf een middagje in het schoonheidssalon, samen met een nieuw kapsel natuurlijk. Een duik in de galerie naast de deur? Geen Probleem.

Luxe restaurant

Het paradepaardje van Lexus Escondido is niet de nieuwste Lexus, maar een luxe restaurant op de bovenste verdieping met binnen en buiten een lounge. Naar verluidt zijn er zelfs klanten die alleen voor de lunch komen en daarna met een fonkelnieuwe auto van 60.000 dollar wegrijden...