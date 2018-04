Audi Q5 testrit valt in het water

Door: ADD

Tijdens een testrit checkt een potentiële koper doorgaans hoe goed een auto rijdt. En blijkbaar zijn er er ook die eens willen weten testen hoe goed een auto drijft...

Het Duitse dagblad BILD meldt dat vorige week een man na een testrit bij het parkeren van de Audi Q5 vergeten was om de handrem op te trekken of de auto in versnelling te zetten. Dus rolde de € 50.000 dure SUV doodleuk een zijarm van de Elbe in.

Fotograaf Marco Zitzow kon vastleggen hoe 22 brandweerlieden aanrukten en de auto met een kraan uit het water weer aan land trokken.