James Bond: The Man With The Golden Gun (1974)

James Bond leverde al vele memorabele achtervolgingen op. Wij kiezen hier echter voor één van de minder bekende, uit The Man With The Golden Gun. In een nogal schaamteloos staaltje productplacement zit Roger Moore in een AMC Hornet de huurmoordenaar Scaramanga achterna. Die rijdt toevallig in net hetzelfde product. En goed kan je die auto’s niet noemen, dus ze schuiven, springen en hotsen dat het een lieve lust is. En dan is er ook nog een jump.