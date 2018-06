5 irritante gewoontes van automerken

Een automerk z’n voornaamste missie is auto’s verkopen. En dan is het natuurlijk logisch dat één en ander wat beter voorgesteld wordt dan het effectief is. Dat er wat overdreven wordt en dat complicaties op de weg naar een ondertekende bestelbon zo veel mogelijk vermeden worden. Dat neemt evenwel niet weg dat de constructeurs zich daarin soms irritante of zelfs misleidende gewoontes aanmeten.