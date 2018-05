Bergroute van € 75 miljoen heeft geen bestemming

Door: BV

De Verenigde Arabische Emiraten profiteren van de opbrengsten van het zwarte goud. En daar hoort af en toe een uitspatting bij. Zoals deze ruim 35km lange weg door indrukwekkende decors. Alleen spijtig dat hij nergens heen gaat.

Alleen voor het rijplezier

De route klimt in de VAE op tegen de hoogste berg op het grondgebied, de Jebel Al Jais. Ze slingert langs ravijnen, klimt tegen bergwanden op en doorboort indrukwekkende rotsformaties om naar 1.930m hoogte te klimmen. En daar is… niets. Langs de ganse weg zijn geen tankstations, restaurants, is geen sanitair en op z’n eindpunt is niet eens een parking. Laat staan dat de weg ook effectief twee punten met elkaar verbindt. Nee, de Jebel al Jais-route is er gewoon voor wie eens wat pk’s wil loslaten. Tank voor je begint.