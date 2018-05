5 opties die je beter niet neemt

Panoramisch glazen dak

Ja, de kindjes vinden het fantastisch om door het dak naar de hemel te staren en in de showroom oogt het interieur eens zo appetijtelijk door al dat binnenvallende licht. Op de weg kan die lichtinval echter storend zijn. Maar dat is niet waarom je het dure dak beter negeert. Het laat meer geluid door dan een vast dak, het is kouder in de winter, zo heet in de zomer dat de airco niet kan volgen, meestal kan het niet eens open én het is een hoop gewicht op een plaats (het hoogste punt van je auto) waar je dat absoluut niet hebben wil. Heel wat automerken plaatsen andere veren in wagens met zo’n panoramisch dak om dat te compenseren. Door het gewicht verbruik je meer en elke meter die je rijdt is minder comfortabel.