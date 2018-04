Polaris Slingshot komt naar Europa

Door: ADD

Tegen het einde van dit jaar wil de Amerikaanse fabrikant Polaris (gespecialiseerd in quads en lichte off-road voertuigen) de Slingshotop de Europese markt introduceren. Dat is een driewieler met stalen buizenframe, lichtgewicht polymeer koetswerk en aangedreven door een 2.4 viercilinder, die zijn kracht via een vijfbak naar het achterwiel overbrengt. De bestuurder en passagier zitten naast elkaar en worden door roll bars beschermd. ABS, tractie- en stabiliteitscontrole zorgen voor de ondersteuning.

In de VS is de Slingshot vanaf $ 21.199 (of zo'n € 19.500) beschikbaar. Het topmodel vind je er vanaf $ 26.200 (ongeveer € 24.100).