Chrysler PT Cruiser Convertible

Er zijn liefhebbers met hopen voor de Chrysler PT Cruiser. En het is niet moeilijk om te zien waarom. Z’n retrodesign is best karaktervol. Maar de Cabrio pakte uit met een vaste rolbeugel op een ogenblik dat dat al lang passé was. Het chassis was gewoonweg te slap om hem achterwege te kunnen laten. Bovendien bleek de vorm het niet goed te doen als cabriolet. Het is een onvoorstelbaar tochthol.