Nieuwe microvezeltechnologie zorgt voor streepvrije autoruiten

Streepvrij ruiten poetsen, dat is voor heel wat mensen een uitdaging. En in een auto zijn die strepen zo mogelijk nog vervelender, vooral in de laaghangende prille lentezon. Gespecialiseerde producten bieden gelukkig een uitweg. Die profiteren tegenwoordig maximaal van evoluties in de chemie en microvezeltechnologie.

Kinderspel

De Britse fabrikant van professionele autoreinigingsproducten Auto Finesse introduceert de Waffle Glass Towel. Een microvezeldoek die een wafelstructuur heeft die specifiek voor gebruik op autoruiten is ontwikkeld. De weerstand en structuur van de doek van 40x60cm zorgt in combinatie met een gespecialiseerde glasreiniger voor een streepvrij resultaat. Het volstaat om het product aan te brengen met één zijde van de doek en vervolgens de ruit op te poetsen met een schone droge zijde van de doek. Om hem ook bij de meest delicate auto's (oldtimers bijvoorbeeld) te kunnen gebruiken in kleine hoekjes en kantjes, zijn de randen van de doek afgezoomd.

Auto Finesse Waffle Glass Towel

