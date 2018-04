Waarom je de producten van Meguiars moet leren kennen

Door: BV

Meguiar’s is een Amerikaanse fabrikant van onderhoudsproducten voor (voornamelijk) auto’s met een rijke geschiedenis. Het bedrijf werd immers al in 1901 opgericht en begon z’n carrière met een product dat bedoeld was voor de meubelindustrie. Auto’s waren immers nog geen gemeengoed rond de vorig eeuwwisseling. 10 jaar later start het bedrijf met de eerste autoproducten. Die waren bestemd voor dealers en professionals. Pas tijdens de jaren zestig worden de eerste producten, een milde glansverhogende polish, aan particulieren verkocht.

Professionele producten voor de liefhebber

Een eerste volledige lijn met kuis- en onderhoudsproducten voor de eindgebruiker lanceert Meguiars in 1973. Die is meteen een gigantisch succes omdat ze gebruiksgemak combineert met een resultaat dat tot dan buiten het bereik van Jan Modaal bleef. Meguiars was daarin de absolute pionier.

Populaire producten van Meguiars

Sinds de jaren tachtig zijn de producten van Meguiars ook in Europa te krijgen. Het merk maakte furore in de detailing- en tuningscene. Met kleisets die oppervlaktevuil verwijderen en compounds die de typische cirkelvormige waskrassen (swirls) naar het verleden verwijzen. En natuurlijk ook met de klassiekers: een topshampoo, een microvezel washandschoen en een droogdoek die erg zacht is dankzij microvezeltechnologie een veelvoud van z'n eigen gewicht in water kan opnemen. Meguiars noemt die toepasselijk een 'water magnet'.

In de Auto55 Webshop

