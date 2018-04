Auto55.be Shop Promo van de week: AutoFinesse Tough Prep

Door: BV

AutoFinesse Tough Prep is een specifiek voor autolak ontwikkeld reinigend product dat ideaal is als voorbereiding op een wax of sealant. Het is een middel dat niet alleen hardnekkig vuil verwijdert door z’n mild polijstende functie, maar ook oxidatie en verwering te lijf gaat. Z’n corrigerende waarde is 1/10, de glansfactor is 10/10. Het is geschikt voor zowel manueel gebruik (inwerken met een Dual LSP applicator pad, een microvezelpad of een foam pad) als machinale toepassingen. Afnemen doe je met een zachte microvezeldoek.

Auto Finesse Tough Prep is ideaal in combinatie met Tough Coat, dat de glans insluit en maandenlang bewaart. Het product wordt nu voor beperkte tijd aan een uitzonderlijke prijs aangeboden in de Auto55.be Shop.

