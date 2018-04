Promo v/d week: Meguiar's Carpet Cleaner voor € 10,55 ipv € 14,55

Door: BV

Meguiar's Heavy Duty Carpet & Interior Cleaner is specifiek ontwikkeld om de vezels die gebruikt worden in auto-interieurs te veilig maar erg grondig te reinigen. Het product neem zowel vlekken aan die ontstaan uit tanines (zoals koffie, frisdrank, wijn...) als proteïnen (als vet, lippenstift, melk en meer...). Het product is nu tijdelijk beschikbaar in de Auto55.be voor de prijs van € 10,55 in plaats van € 14,55. Klik hier om het in de shop te bekijken.

Hoe gebruiken?

Je spuit de Meguiar's cleaner rechtstreeks op de verontreiniging. Als die hardnekkig is kan je die inwerken met een interieurborstel. Vervolgens dep je het product weg met een schone microvezeldoek.

Over de promo van de week