Work Cloth microvezeldoek

Microvezel kan je beschouwen als de grootste revolutie in autoverzorging van de afgelopen decennia. Doeken, handschoenen en sponzen zijn er in allerlei gespecialiseerde samenstellingen. Maar er is ook gewoon de universele microvezeldoek. Die kan je gebruiken voor zowat alles van het aanbrengen van wax, het afnemen van stof of vuil (aan binnen- of buitenkant), het oppoetsen van uitlaten, om elk van bovenstaande producten aan te brengen… en het is de goedkoopste uit het assortiment.

